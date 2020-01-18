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بث مباشر مباراة ريال مدريد واشبيليه | مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر كوورة لايف Live REAL زيدان GOAL Benzem

السبت 18/يناير/2020 - 02:43 م
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ريال مدريد واشبليلة
ريال مدريد واشبليلة
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شاهد الان مباراة ريال مدريد مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر ريال مدريدة ننشر لكم مواعيد و توقيت مباراة ريال مدريد واشبيلية وكذلك القنوات الناقلة لمباراة اشبيلية والريال في الاسبوع 20 من الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر ريال مدريد واصل ريال مدريد صباح يوم الخميس الماضي تحضيراته لخوض مباراة اليوم مع إشبيلية ضمن منافسات الجولة الـ20 من الليجا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر ريال مدريد وشهد المران السابق مشاركة المهاجمين، الفرنسي كريم بنزيما والصربي لوكا يوفيتش، وقد أصبحا جاهزين للمباراة، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقد غاب كريم بنزيما عن المشاركة مع الريال مؤخرا، في كأس السوبر الإسباني، بسبب إصابته في الساق اليسرى، لكنه شارك اليوم في جزء من المران مع المجموعة، وسوف يشارك في مباراة اليوم مع اشبيلية

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر ريال مدريد وأضافت صحيفة أن النجم الويلزي جاريث بيل، الذي غاب عن نفس البطولة، بسبب مشكلة في جهازه التنفسي، قد يكون حاضرًا أيضًا ضد إشبيلية.

وقد تأكد من خلال تشكيلة ريال مدريد التي نشرناها في موقعنا أن سيرجيو راموس لن يلعب هذه المباراة للأسف الشديد حيث انه لم يحصل على التصريح الصحي لخوض هذه المباراة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر ريال مدريد موعد مباراة ريال مدريد واشبيلية:
سيتم لعب المباراة على ملعب سنتياجو برنابيو في مدريد الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة - السادسة مساءً بتوقيت الرياض

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر ريال مدريد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واشبيلية:
سيتم نقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت hd 3 بتعليق حفيظ دراجي

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