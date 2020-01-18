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«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة استون فيلا وبرايتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش استون فيلا beIN SPORT "تريزيجيه"

السبت 18/يناير/2020 - 03:00 م
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مشاهدة مباراة استون فيلا
مشاهدة مباراة استون فيلا
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يحل فريق أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه محمود حسن «تريزيجيه»، وأحمد المحمدي لاعبا المنتخب الوطني، ضيفًا على نظيره برايتون، في الخامسة مساء اليوم السبت على ملعب «فالمر» ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

 

ويأمل رفاق «المحمدى وتريزيجيه»، في قيادة أستون فيلا لتحقيق نتيجة إيجابية، تحسن من أوضاعهم في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل الأداء المتردي في الفترة الأخيرة، بعد الهزائم المتتالية التى تلقاها الفريق في الفترة الماضية.

 

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الـ 18 من ترتيب البريميرليج برصيد 21 نقطة، فيما يدخل برايتون اللقاء، وفي جعبته 24 نقطة احتل بها المركز الـ14 من ترتيب الدوري الإنجليزي.


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