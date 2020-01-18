مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر بدون تقطيع «قناة مفتوحة FREE» تابع مجانا ماتش ريال مدريد NOW LIVE

بث حي مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر ريال مدريد يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فريق إشبيلية اليوم السبت الموافق 18 يناير 2020 على ملعبه "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020، مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد في الليجا الإسبانية على (كورة اونلاين) بدون تقطيع وجودة فائقة.





مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر ريال مدريد يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة وبفارق الأهداف عن غريمه التقليدي برشلونة، بينما يتواجد فريق إشبيلية بالمركز الرابع برصيد 35 نقطة.





مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر ريال مدريد موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني:

تنطلق أحداث المواجهة النارية بين ريال مدريد وإشبيلية اليوم السبت 18 / 1/ 2020، في الدوري الإسباني، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، بينما سيكون توقيت المباراة في الدول العربية كالتالي:





6:00 مساءاً بتوقيت السعودية

5:00 مساءاً بتوقيت مصر

5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين

5:00 مساءاً بتوقيت الأردن

5:00 مساءاً بتوقيت سوريا

5:00 مساءاً بتوقيت لبنان

6:00 مساءاً بتوقيت العراق

5:00 مساءاً بتوقيت السودان

6:00 مساءاً بتوقيت اليمن

5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا

4:00 مساءاً بتوقيت تونس

4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر

4:00 مساءاً بتوقيت المغرب

7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات

6:00 مساءاً بتوقيت البحرين

7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان

6:00 مساءاً بتوقيت الكويت

6:00 مساءاً بتوقيت قطر

3:00 مساءاً بتوقيت جرينتش GMT





التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم :

تشكيل ريال مدريد: تيبو كورتوا - فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - رافايل فاران - داني كارفخال - فيديركو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس - لوكاس مودريتش – إيسكو.





تشكيل إشبيلية: توماش فاسليك - جوليس كونديه - دييجو كارلوس - دانيال كاريكو - خيسوس نافاس - إيفر بانيجا - فيرناندو فرانسيسكو - جوان جوردان - أوليفر توريس - لوك دي يونج - منير الحدادي.





القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية:

تذاع مباراة ريال مدريد وإشبيلية في تمام الساعة الخامسة مساءا اليوم السبت عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، حيث تنقل المباراة عبر شاشة قناة beIN Sports HD 3 بتعليق الجزائري (حفيظ دراجي)، كما يمكنكم متابعة بث مباشر للمباراة عبر القنوات التالية:

• Canal + Sport 2 Polska

• Sport Klub 1 HD Slovenija

• beIN Sports HD 1 FR

• Digi Sport 2 HD Slovakia

• CBC SPORT HD

• Movistar LaLiga HD

• Max Sport 4 HD

• Football HD tjk

• Turkmenistan Sport HD



