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مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد واشبيلية real madrid رابط bein SPORT بث مباشر مباراة ريال مدريد

السبت 18/يناير/2020 - 02:43 م
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ريال مدريد واشبليلة
ريال مدريد واشبليلة
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مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر ريال مدريد تتجه الأنظار إلى قمة الأسبوع 20 من الدوري الإسباني بين ريال مدريد وإشبيلية على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر ريال مدريد مباراة لن تكون سهلة على رجال المدرب زين الدين زيدان، فإشبيلية يحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويبتعد بفارق 5 نقاط فقط عن ريال مدريد الثاني. زد على ذلك أنّ إشبيلية يُعتبر خصم صعب لأي فريق في الدوري المحلي، لهذا على ريال مدريد أن يكون حذراً من هذه المواجهة لأن لا مجال للتفريط بالنقاط كونه يتساوى مع برشلونة ويسعى للصدارة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر ريال مدريد موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة لها السبت 18 يناير.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر ريال مدريد ريال مدريد وإشبيلية عند الساعة 18:00 على قنوات بي إن سبورت 3 بتعليق حفيظ دراجي وبي إن سبورت 1 الفرنسية. 

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