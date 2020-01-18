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السعودية وتايلاند 0/1 في كأس آسيا تحت 23 عامًا | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)
السبت 18/يناير/2020 - 02:59 م
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السعودية وتايلاند في كأس آسيا تحت 23 عامًا
السعودية وتايلاند، تغلب منتخب السعودية بصعوبة كبيرة على نظيره تايلاند بهدف دون رد متأهلًا لدور نصف النهائي، في المباراة التي جمعت بينهم ظهر اليوم السبت، على ملعب "تاماسات"، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
ملخص وأهداف مباراة السعودية وتايلاند في كأس آسيا تحت 23
وسجل المنتخب السعودي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 78 عن طريق اللاعب عبدالله الحمدان تحصل عليها بنفسه، ولكن حكم المباراة استعان بتقنية الفيديو (VAR) لاحتسابها، لينتهي اللقاء بنتيجة 0/1 للأخضر.
حسم المنتخب السعودي الصدارة برصيد 7 نقاط، وتأهل مع سوريا صاحبة الـ4 نقاط للدور ربع النهائي، قبل أن يفوز اليوم ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.
ويذكر أن هناك 3 منتخبات عربية أخرى تنافس على التأهل هم سوريا والأردن والإمارات.
وتستضيف تايلاند بطولة كآس الأمم الأسيوية تحت 23 عامًا في الفترة ما بين 8 يناير وحتى 26 من الشهر ذاته.
وبدأ منتخب السعودية تحت 23 عامًا مباراته أمام تايلاند تحت 23 عامًا بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: محمد اليامي.
خط الدفاع: عبدالباسط هندي - حسان التمبكتي - سعود عبدالحميد.
خط الوسط: خالد الغنام - سامي النجعي - علي الحسن - خالد الدبيش.
خط الهجوم: أيمن الخليف - مختار علي - عبدالله الحمدان.
بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة السعودية وتايلاند في كأس آسيا تحت 23 عامًا:-
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