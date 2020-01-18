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الحبس 3 سنوات لمتهمين بتهمة تعاطي مخدر الهيروين بالقاهرة

السبت 18/يناير/2020 - 03:00 م
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أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
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قررت محكمة القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، عصر اليوم السبت، بمعاقبة المتهمين "ج.م" و"م.ح"، و"ا.س" بالسجن 3 سنوات، وذلك لتعاطيهم مخدر الهيروين بالشروق.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني وحسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبدالستار ومجدي شكري.

وأسندت النيابة للمتهم وفق أمر الإحالة أنه بنطاق دائرة قسم الشروق محافظة القاهرة أحرز بقصد التعاطي جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأثبت من تقرير المعمل الكيماوي، أن المخدر المضبوط مع المتهم لجوهر الهيروين المخدر المدرج بقانون المخدرات، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالواقعة وأن حيازتهم للهيروين بقصد الاتجار.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

هيروين حبس اخبار الحوادث

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