لوك جديد..آيتن عامر تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

نشرت الفنانة آيتن عامر، صورة في أحدث ظهور لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .





حيث ظهرت أيتن عامر في الصورة، بلوك جديد حيث أعتمدت قصة شعر جديدة وصبغته أزرق، وارتدت جاكيت رصاصي ذات أكمام طويلة، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .



حيث شاركت الفنانة آيتن عامر، في بطولة مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن منهم، محمد رجب، دينا فؤاد، عبير صبرى، هبة مجدي، محمود حجازى، إيهاب فهمي، محمد عز.



يذكر أن آخر أعمالها هي مشاركتها في بطولة مسرحية "عطل فني" وشارك فيها عدد من نجوم الفن منهم، أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، إسماعيل فرغلي، نشوي مصطفي .