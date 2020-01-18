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ريهام أيمن تخطف الأنظار على إنستجرام بإطلالة كاجوال

السبت 18/يناير/2020 - 02:55 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة مرتدية:"تيشرت وجاكيت جلد باللون الاسود وبنطلون باللون البيج وحذاء باللون الاسود ونضارة شمس وكان شعرها منسدل وابرزت أنوثتها باكسسوارت ناعمة.


وعلقت ريهام، على الصورة قائلة:"مشتاقلكم ياشباب".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمر" وأضاف آخر "بنحبك ياجميلة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"وانتي دائمًا وحشانا".


وجدير بالذكر أن ريهام أيمن، هي زوجة الفنان الشاب شريف رمزي، والتي رزقت منه بطفلين.

ويذكر أن آخر أعمال ريهام أيمن، فيلم "هاتولي راجل"، الذي شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد الفيشاوي وآسر ياسين وإيمي سمير غانم، الفيلم من إخراج محمد شاكر خضير.
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