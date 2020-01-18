سعيد فتله يفاجئ عشاق المهرجانات الشعبية بـ"يا عسل يا مسكرة"

طرح نجم المهرجانات الشعبية سعيد فتلة، بمشاركة بلال وبطيخة، مهرجان بعنوان "يا عسل يا مسكر"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية.

تفاصيل "يا عسل يا مسكر"

المهرجان غناء كل من سعيد فتلة، وبلال، وبطيخة، ومن كلمات كلوشة الفنار، وتوزيع فلسطيني، ومن كلماته: "ودي هي الحب بتفاصيله، وعشقك كاسي وانا بيه سكران، يا قمر في سمايا بغنيله واليل سلطان، موجك عالي انتي في بالي بحرك واسع وانا في غرقنا اخر روقان".

جدير بالذكر أن سعيد فتلة، ذاع صيته في بداية مشواره من خلال مقطع فيديو لم يتخطى حاجز الـ15 ثانيه، ثم عمل على موهبته، وقدم العديد من الأعمال التي نالت نجاح الكثير من عشاق فن المهرجانات الشعبية.