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جنايات القاهرة تؤجل جلسة شقيق بطرس غالي إلى الغد

السبت 18/يناير/2020 - 02:48 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي، تأجيل محاكمة شقيق بطرس غالي، وزير المالية الأسبق وآخرين، بتهمة تهريب الآثار إلى خارج البلاد، لجلسة الغد.

وقال محامي المتهم، إن القطع المضبوطة ليست أثرية، وأن المتهم ورثها عن جده بطرس باشا غالي، الذي كان يتولى رئاسة وزراء مصر عام 1906، وكلها ملكا له بطريقة شرعية.
 
وطالب محامي المتهم الثالث من هيئة المحكمة، استدعاء رئيس مباحث شرطة الآثار، واللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، وفض أحراز القضية، كما طالب باستدعاء رئيس مصلحة الدمغ والموازين.

وحضر المتهم، وتم إيداعه قفص الاتهام وأنكر التهم الموجهة له.

كانت النيابة العامة أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.

وكشفت التحقيقات، أن القطع المستردة تتكون من 21،660 عملة معدنية، بالإضافة إلى 195 قطعة أثرية، منها: 151 تمثالا أوشابتي صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات، بعضها مطلي بالذهب، وتابوت خشبي، ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي.
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الكلمات المفتاحية

جنايات الجيزة بطرس غالي النيابة العامة الجيزة

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