أسقف المنيا يترأس قداس عيد الغطاس بكنيسة دميانة "صور"

ترأس نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وأبو قرقاص، القداس الإلهي في "أول أيام برمون عيد الغطاس"، بكنيسة القديسة دميانة بقرية أبو تلاوي.





وشارك في الصلاة، الأنبا مكاريوس، والقمص دوماديوس عبد السيد، وكيل المطرانية، والقس زوسيما، كاهن الكنيسة، كما قام نيافته بسيامة شمامسة للكنيسة وسط حضور وفرحة شعب الكنيسة.





وعقب القداس الإلهي، زار الأنبا مكاريوس بعض الأسر من المرضى بالقرية.





ويعتبر عيد الغطاس من أحد أهم الأعياد القبطية والكنسية المهمة، وهو تذكير لتعميد يسوع المسيح في نهر الأردن، على يد القديس يوحنا المعمدان، وهو الطقس الذي اتبعته الكنائس المسيحية كرمز لتعميد المسيح، إذ يعد من "الأعياد السيدية الكبرى"، وترتبط به عدة طقوس وعادات مثل: "أكل القصب، والقلقاس، والحمص، والبرتقال، واليوسفي".





وتقوم الكنيسة ببعض الصلوات الخاصة جدا بقداس عيد الغطاس، حيث يتضمن القداس الخاص بعيد الغطاس، صلاة "اللقان"، وهي عبارة عن صلاة خاصة جدا، تقوم بها الكنيسة ثلاث مرات بالسنة في الغطاس، وفي خميس العهد، وعيد الرسل، وهي صلاة لطرد الأرواح الشريرة ومباركة المرضى وتبريك المياه، وتستخدم في التبريك داخل المنازل.