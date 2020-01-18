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محمد كشك عن 'طبيبات المنيا': مصر بالمراتب الأولى في حوادث الطرق (فيديو)

السبت 18/يناير/2020 - 02:43 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجه محمد كشك، التعازي إلى الشعب المصري في وفاة 3 طبيبات إثر تعرضهن لحادث سير، والمعروفة إعلاميا بـ "ميكروباص طبيبات المنيا"، معقبا: "دماء على الأسفلت"، مشيرا إلى أن هناك ضحايا للطرق في مصر بصورة تكاد تكون يومية.
وأشار "كشك"، خلال برنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب الفجر، اليوم السبت، إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن مصر تحتل المراتب الأولى في حوادث الطرق، مضيفا أن الطريق ابتلع عدد من طبيبات دفعة 2017 أثناء توجههم للقاهرة للحصول على دورة تدريبية، فضلا عن وفاة سائق السيارة.
وأضاف أنه على مدار الفترة الماضية سبق وأن وقعت أكثر من حادثة على الطرق في مصر، معقبا: "هو العيب فين.. لا وزارة الصحة ليها ذنب، ولا المرور له ذنب، شوفوا العيب فين وعالجوه".
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وفاة طبيبات محمد كشك طبيبات المنيا اخبار الفجر

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