الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

شهدت مفاوضات النادي الأهلي مع المغربي وليد أزازو في الساعات الماضية تطورات جديدة قبل رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.

ويبحث النادي الأهلي عن عرض رسمي خلال الأيام القادمة من أجل التخلص من المغربي وليد أزارو في الميركاتو الشتوي الجاري لافساح المجال لقيد السنغالي أليو بادجي مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي السابق لمدة 4 مواسم ونصف.

وعلم " الفجر الرياضي " أن النادي الأهلي عبر أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء قدم عرضاً للمغربي أزارو في الساعات الماضية من أجل فسخ عقده مع النادي بالتراضي والرحيل في الميركاتو الشتوي.

وعرض النادي الأهلي على المغربي وليد أزارو الحصول على 50% من قيمة عقده مع الفريق والتي تعادل 400 ألف دولار وفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي في الأيام القادمة خاصة بعد أزمة اللاعب مع السويسري فايلر مؤخراً قبل مباراة طنطا في الدوري الممتاز وتعرض اللاعب لكسر في اصبعه داخل غرفة ملابس الأهلي.

وعلم "الفجر الرياضي" أن وليد أزارو مهاجم الأهلي رفض عرض النادي الأحمر بالحصول على 400 ألف دولار فقط من أجل فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، وتمسك أزارو بالحصول على قيمة مستحقاته كاملة وهي 800 ألف دولار من أجل فسخ العقد بشكل رسمي.