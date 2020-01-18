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توقعات بارتفاع استهلاك الصين من النفط والغاز خلال 2020

السبت 18/يناير/2020 - 02:40 م
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بوابة الفجر
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توقعت الصين زيادة استهلاك البلاد من النفط والغاز الطبيعي، في إطار مساعي بكين للحد من تلوث الهواء.


ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بحث أعدته شركة "بتروتشاينا"، أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، أنه من المتوقع أن يزيد استهلاك الغاز بنسبة 8.6في المائة إلى 330 مليار متر مكعب في عام .2020
كما توقع التقرير زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي بواقع 8.2 في المائة ليصل إلى187.5 مليار متر مكعب في 2020، وزيادة بنسبة 9.3 في المائة في الواردات لتصل إلى 150 مليار متر مكعب بحسب "الألمانية".


وأوضحت "شينخوا" أن الصين تمضي قدما صوب تحقيق هدفها في إطار خطة تستغرق ثلاثة سنوات للحد من معدلات تلوث الهواء، والتي تشمل أيضا زيادة حصة الغاز الطبيعي في استهلاك البلاد من الطاقة إلى 10 في المائة خلال العام الجديد.

ووفقا لوحدة "بلومبرج انتلجنس" البحثية، فإنه رغم الانتعاش الذي شهدته السوق الصينية في شهر أكتوبر الماضي، لايزال الطلب على الغاز منخفضا بسبب تباطؤ النشاط الصناعي، وتراجع إنتاج الكيماويات وأيضا عمليات توليد الكهرباء باستخدام الغاز. ويتوقع الباحث هينيك فانج نمو الطلب بنسبة 5 في المائة على مدار 2020
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