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"بضحك من قلبي".. "ديو" غنائي لـ علي الحجار وحنان ماضي بتوقيع "الشهباني"

السبت 18/يناير/2020 - 02:39 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الشاعر سالم الشهباني، عن تحضيره لدويتو غنائي جديد يحمل اسم "بضحك من قلبي"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

ونشر سالم صورة جديدة له، ظهر في الصورة برفقة الفنان علي الحجار والفنانة حنان ماضي، وعلق على الصورة قائلاً :"بضحك من قلبي".

 

وتابع سالم قائلًا :"أول دويتو يجمع الفنان الكبير علي الحجار والفنانة المبدعة حنان ماضي من سنين كتير، كان ليا الشرف إنه يكون من كلماتي وألحان شادي مؤنس وتوزيع باسم صبحي".

 

وأضاف سالم :"بجد شرف كبير أوي خصوصًا بعد تاريخ كبير جمعهم بشعراء وملحنين كبار، الحمد لله على نعمته وفضله، انتظروا فيديو حلو أوي ".

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