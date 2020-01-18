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السيسي يغادر إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر بشأن ليبيا

السبت 18/يناير/2020 - 02:31 م
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السيسي وأنجيلا ميركل
السيسي وأنجيلا ميركل
معتز الجمل
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غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إلى ألمانيا؛ للمشاركة غدًا، في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، المنعقد برعاية الأمم المتحدة، بمشاركة 11 دولة.

ويعقد المؤتمر في مقر المستشارية لدعم جهود المصالحة داخل ليبيا، وحل مشكلاتها.

ويشارك في المؤتمر 11 دولة، هي: "الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، مصر، إيطاليا، الإمارات، الجزائر، والكونغو، وتركيا"، بالإضافة إلى رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.
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الكلمات المفتاحية

السيسي الرئيس السيسي الرئيس أزمة ليبيا

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