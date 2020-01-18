السيسي يغادر إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر بشأن ليبيا





ويعقد المؤتمر في مقر المستشارية لدعم جهود المصالحة داخل ليبيا، وحل مشكلاتها.





ويشارك في المؤتمر 11 دولة، هي: "الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، مصر، إيطاليا، الإمارات، الجزائر، والكونغو، وتركيا"، بالإضافة إلى رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.



غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إلى ألمانيا؛ للمشاركة غدًا، في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، المنعقد برعاية الأمم المتحدة، بمشاركة 11 دولة.