Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسمة وهبة تدعم مرضى السرطان بهذه الكلمات

السبت 18/يناير/2020 - 03:15 م
Advertisements
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements
نشرت الاعلامية المصرية بسمة وهبه، صورة جديدة لها برفقة مرضى السرطان، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت بسمة وهبة، خلال الصورة مرتدية "تنورة قصيرة وجاكيت باللون البيض وقميص باللون الابيض وبوت باللون البني وكان شعرها مرفوع واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".


وعلقت بسمة، على الصورة قائلة:"محاربات سرطان وتخللي عنهن ازواجهم ولم يتخللي عنهم الله".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الاعلامية المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الله يشفي جميع المرضي" وأضاف آخر "ربنا كريم قوي بجد"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"كانت حلقة رائعة".

ويذكر أن بسمة وهبة، تقدم برنامج "كل يوم"، على قناة ON، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي سياسي، وحقق البرنامج نسبة مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 19 ساعة

أول قرار من فايلر بعد أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة جديدة في ريال مدريد بسبب نجم الفريق

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مشاهدة مباراة توتنهام اليوم| نتيجة مباراة توتنهام وواتفورد| بث مباشر ماتش توتنهام yalla shoot

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعتين و 18 دقيقة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 9 ساعات

عبدالله السعيد يفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي ورسالة نارية للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة كيكي سيتين تشعل الأجواء في برشلونة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار للأهلي قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

بعد رسالة الإدارة.. كارتيرون يراقب صفقة الزمالك المنتظرة في مباراة المصري

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ أقل من ساعة

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

بإطلالة ساحرة هبة مجدي تخطف الأنظار على إنستجرام

"حلوة المريلة دي".. هكذا علق الجمهور على أحدث جلسة تصوير لـ درة

"خبر مؤسف" هكذا علق جمهور أحمد الفيشاوي على صورة مع زوجته

شاهد.. ياسمين رئيس بإطلالة كلاسيكية ناعمة من القاهرة السينمائي

"بإطلالة أنيقة".. درة تخطف الأنظار على "إنستجرام"

سهير المرشدي ضيفة إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:40 م

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

12:00 م

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

11:18 ص

رسالة كيكي سيتين تشعل الأجواء في برشلونة

01:01 م

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status