بسمة وهبة تدعم مرضى السرطان بهذه الكلمات

نشرت الاعلامية المصرية بسمة وهبه، صورة جديدة لها برفقة مرضى السرطان، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت بسمة وهبة، خلال الصورة مرتدية "تنورة قصيرة وجاكيت باللون البيض وقميص باللون الابيض وبوت باللون البني وكان شعرها مرفوع واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".





وعلقت بسمة، على الصورة قائلة:"محاربات سرطان وتخللي عنهن ازواجهم ولم يتخللي عنهم الله".





ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الاعلامية المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الله يشفي جميع المرضي" وأضاف آخر "ربنا كريم قوي بجد"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"كانت حلقة رائعة".



ويذكر أن بسمة وهبة، تقدم برنامج "كل يوم"، على قناة ON، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي سياسي، وحقق البرنامج نسبة مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".