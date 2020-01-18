"البترول": نستهدف تكرير 4.2 مليون طن خام لإنتاج البوتوجاز





ترأس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات أسيوط والعامرية لتكرير البترول والإسكندرية للبترول لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي الجديد 2020 / 2021 بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والجيولوجى، أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول.







وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية الدور المحوري لمعامل التكرير المصرية في استدامة استقرار السوق المصرية فيما يخص توافر المنتجات البترولية وتأمين إمدادات الوقود.









وأشار إلى أن خطة إعادة تأهيل المعامل القائمة وزيادة الطاقة التكريرية بدأت تؤتي ثمارها وتحقق أهداف وزارة البترول في تخفيض الكميات المستوردة من المنتجات البترولية وبالتالي ترشيد استهلاك النقد الأجنبي.









وأكد وزير البترول على الاهتمام الذى توليه الوزارة للمشروعات البترولية بصعيد مصر وخاصة تطوير وزيادة قدرة معمل تكرير أسيوط والذى يشهد حاليًا تنفيذ مشروع مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتيــن بطاقة إنتاجية 800 ألف طن من البنزين لتغطية احتياجات الوجه القبلي من هذا المنتج الحيوى بالإضافة إلى جانب من احتياجات البوتاجاز وذلك بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار.









وشدد "الملا" على الالتزام الكامل والاستمرار في رفع كفاءة الكوادر البترولية العاملة وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة الأعمال، ضمانًا لسلامة العاملين والمعدات والمنشأة، وكذلك استدامة العمل والإنتاج وتقليل الفاقد.









من جانبه، أوضح المهندس محمود الشابورى رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول دور الشركة في توفير نسبة تتراوح ما بين 60 – 65% من احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية المختلفة، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالى 2020/2021 تهدف إلى تكرير نحو 4.2 مليون طن خام لإنتاج نحو 61.6 ألف طن بوتاجاز ونحو 546.6 ألف طن من النافتا ونحو 1.3 مليون طن بنزين بأنواعه المختلفة و952 ألف طن سولار ونحو 2.4 مليون طن مازوت و197.4 ألف طن وقود طائرات.









ولفت إلى استمرار الشركة في تنفيذ إستراتيجية وزارة البترول بشأن تعظيم الإنتاج وترشيد الاستهلاك وتطوير منظومة الأمن الصناعى بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد.









وخلال اجتماع الموازنة التخطيطية لشركة العامرية لتكرير البترول أوضح الكيميائى على بدر رئيس الشركة أنه يستهدف تكرير نحو 3.9 مليون طن زيت خام وإنتاج نحو 89 ألف طن بوتاجاز و350 ألف طن نافتا ونحو 1.3 مليون طن مقطرات وسطى و142.5 ألف طن وقود طائرات وأكثر من مليون طن مازوت بالإضافة إلى الأسفلت والزيوت الأساسية والشمع البرافيني والطبي والألكيل بنزين.









ونوه إلى ضخ استثمارات تقدر بنحو 680 مليون جنيه تشمل مشروعات الإحلال والتجديد للمعدات والبنية الإنتاجية ودراسة تحسين مجمع إنتاج العطريات لزيادة الطاقة التصميمية بنسبة 30% إلى جانب استكمال إنشاء أنظمة متطورة للحفاظ على البيئة وتعزيز الأمن والسلامة.









وخلال عرض موازنة شركة الإسكندرية للبترول قال الكيميائى مدحت بهجت رئيس الشركة إنها تستهدف تكرير 4.9 مليون طن من الزيت الخام وإنتاج نحو 85 ألف طن بوتاجاز ونحو 1.3 مليون طن نافتا و485 ألف طن ترباين ونحو 1.2 مليون طن سولار ونحو 1.2 مليون طن مازوت فضلًا عن استخدام 591 ألف طن من المازوت المنتج في إنتاج الزيوت، وذلك بالإضافة لإنتاج الزيوت المتعادلة والمذيبات، ويبلغ إجمالي الاستثمارات المستهدفة نحو 3 مليارات جنيه استثمارات جديدة في مشروعات تطوير وتحسين كفاءة الطاقة ومشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة وتطوير نظم الأمن الصناعي وكذلك الأعمال الخاصة بالمنطقة الجغرافية، وأوضح أن العام سيشهد بدء إنشاء مشروعين جديدين وهما وحدة معالجة السولار بالهيدروجين إلى جانب وحدة تقطير جوى في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتوفير منتجات بترولية بالمواصفات العالمية.



