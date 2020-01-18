مخرج فيلم "Thalaivi" يفتح أبوابه لاختيار بطل الفيلم



في تفاعل حديث، كشف المخرج آل فيجاي، عن اختيار الممثل أرفيند سوامي في دور الراحل إم جي راماشاندران المعروف باسم إم جي آر.



يعمل المخرج آل فيجاي، على فيلم Thalaivi، وهي سيرة ذاتية، يتم إنتاج الفيلم على نطاق واسع مع ممثلة بوليوود كانجانا رانوت التي تصف الدور المميز ل جيه جايالاليثا.



وفي الذكرى السنوية لمولد أرفيند سوامي 17 يناير، نشر صانعو الفيلم صورًا مثيرة تظهر أرفيند سوامي. عندما بدا تمامًا مثل إم جي آر.



في بيان، شارك المخرج آل فيجاي حول تجربته في العمل في مساهمة أرفيند سوامي في فيلم Thalaivi وشخصيته. وفي حديثه عن آرفيند سوامي، قال: "على وجه الخصوص، بعد أن تم تقديم كانجانا رانوت في شخصية الراحلة جيه جايالاليثا، كان علينا أن نفكر في العديد من الفنانين لدور إم جي آر. أخيرًا شعرنا أن آرفيند سوامي سيبدو ملائمًا. بكلمات بسيطة نحن الآن مندهشون للغاية من إيجاده يعطي حياة هائلة للشخصية الأسطورية. وبصرف النظر عن مدخلاتنا التي قدمناها، فقد قضى وقتًا طموحًا وطاقة في التعرف على حياة الأسطورة بعمق أكبر. لا يزال إم جي آر هو أكثر زعيم محبوب، وإلا كيف يصبح الممثل الوحيد الذي حصل على جائزة بهارات راتنا.



وأضاف آل فيجاي، "أنه يشرفني أن أخرج فيلم Thalaivi، كما قلت من قبل إنه لشرف لي أن أحصل على فرصة لإخراج فيلم مثل Thalaivi. الخوض في حياة الأساطير الذين شكلوا ولاية تاميل نادو على نحو أعظم مما عليه اليوم، هي تجربة مدهشة لكن ما كان مزيجًا من العملية المثيرة والصعبة هو اختيار الفنانين للقيام بهذه الأدوار الضخمة".



وفي وقت سابق، ذُكر أن فيلم Thalaivi سيُقسم الى جزأين. ويعمل فيشنو فاردان إندوري وشايليش آر سينج معًا على إنتاج هذا المشروع تحت راية الأفلام الهزلية Karma Media & Enterviment على التوالي.



سيتم طرح فيلم Thalaivi في جميع أنحاء العالم في 26 يونيه بالتاميلية والهندية والتيلوجو.

