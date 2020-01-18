Advertisements
Advertisements
Advertisements

مخرج فيلم "Thalaivi" يفتح أبوابه لاختيار بطل الفيلم

السبت 18/يناير/2020 - 01:40 م
Advertisements
بوابة الفجر
مرنا مجدي
Advertisements

في تفاعل حديث، كشف المخرج آل فيجاي، عن اختيار الممثل أرفيند سوامي في دور الراحل إم جي راماشاندران المعروف باسم إم جي آر.

يعمل المخرج آل فيجاي، على فيلم Thalaivi، وهي سيرة ذاتية، يتم إنتاج الفيلم على نطاق واسع مع ممثلة بوليوود كانجانا رانوت التي تصف الدور المميز ل جيه جايالاليثا.

وفي الذكرى السنوية لمولد أرفيند سوامي 17 يناير، نشر صانعو الفيلم صورًا مثيرة تظهر أرفيند سوامي. عندما بدا تمامًا مثل إم جي آر.

في بيان، شارك المخرج آل فيجاي حول تجربته في العمل في مساهمة أرفيند سوامي في فيلم Thalaivi وشخصيته. وفي حديثه عن آرفيند سوامي، قال: "على وجه الخصوص، بعد أن تم تقديم كانجانا رانوت في شخصية الراحلة جيه جايالاليثا، كان علينا أن نفكر في العديد من الفنانين لدور إم جي آر. أخيرًا شعرنا أن آرفيند سوامي سيبدو ملائمًا. بكلمات بسيطة نحن الآن مندهشون للغاية من إيجاده يعطي حياة هائلة للشخصية الأسطورية. وبصرف النظر عن مدخلاتنا التي قدمناها، فقد قضى وقتًا طموحًا وطاقة في التعرف على حياة الأسطورة بعمق أكبر. لا يزال إم جي آر هو أكثر زعيم محبوب، وإلا كيف يصبح الممثل الوحيد الذي حصل على جائزة بهارات راتنا.

وأضاف آل فيجاي، "أنه يشرفني أن أخرج فيلم Thalaivi، كما قلت من قبل إنه لشرف لي أن أحصل على فرصة لإخراج فيلم مثل Thalaivi. الخوض في حياة الأساطير الذين شكلوا ولاية تاميل نادو على نحو أعظم مما عليه اليوم، هي تجربة مدهشة لكن ما كان مزيجًا من العملية المثيرة والصعبة هو اختيار الفنانين للقيام بهذه الأدوار الضخمة".

وفي وقت سابق، ذُكر أن فيلم Thalaivi سيُقسم الى جزأين. ويعمل فيشنو فاردان إندوري وشايليش آر سينج معًا على إنتاج هذا المشروع تحت راية الأفلام الهزلية Karma Media & Enterviment على التوالي.

سيتم طرح فيلم Thalaivi في جميع أنحاء العالم في 26 يونيه بالتاميلية والهندية والتيلوجو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

النجم ضد الترجي الفجر الفني الات آل فيجاي أرفيند Thalaivi

أخبار تهمك

أزمة جديدة في ريال مدريد بسبب نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يضع اللمسات الأخيرة اليوم على تشكيل الأهلي قبل مواجهة المقاولون

منذ ساعة و 14 دقيقة

أول قرار من فايلر بعد أزمة صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

عبدالله السعيد يفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي ورسالة نارية للزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

منذ أقل من ساعتين

خبر سار للأهلي قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري

منذ ساعة و 18 دقيقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

منذ أقل من ساعتين

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 17 ساعة

رسالة كيكي سيتين تشعل الأجواء في برشلونة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلادها.. تواريخ هامة في حياة الهندية سريديفي

هجوم متبادل بين سونو سود وكانجانا رانوت

نجمة بوليوود كانجانا رانوت تدخل في أزمة مع سونو سود

"Simran" في عرضه الأول على "MBC Bollywood"

"كبير سينج" و"Uri - The Surgical Strike".. أبرز 10 أفلام هندية في عام 2019

الهندية كانجانا رانوت في ورطة بسبب فيلمها الجديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

رسالة كيكي سيتين تشعل الأجواء في برشلونة

01:01 م

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

12:01 م

أزمة جديدة في ريال مدريد بسبب نجم الفريق

01:05 م

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

11:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status