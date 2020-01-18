"بعد تسريب الامتحان".. اجتماع عاجل بديوان عام محافظة المنوفية

كارثة تعليمية جديدة، وقعت فيها مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، تحت قيادة مختار شاهين، جراء تسريب امتحان جديد في غضون أربعة أيام، ما يؤكد وجود إهمال شديد وسوء إدارة واضح يهدد العملية التعليمية بالمحافظة.



مصادر خاصة لـ"بوابة الفجر"، كشفت عن إجراء اجتماع عاجل بديوان عام محافظة المنوفية، بين نائب المحافظ، وعدد من المسؤولين، لبحث سبب الإهمال ومن المسؤول وكيفية منعه مستقبلًا، عقب تسريب مادة اللغة الإنجليزية اليوم قبل بدء الامتحان بقرابة 9 ساعات، وذلك بعد يومين من تسريب امتحان الجبر، وبعد 3 أيام من تسريب مادة اللغة العربية، فضلًا عن تسريب امتحان الرياضيات للصف الأول والثاني الإعدادي.



جدير بالذكر أن مختار شاهين وكيل وزارة التعليم، لم يستطع تدارك خطأه، حتى تداول الطلاب منتصف ليلة أمس امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية، وباتت تُباع في المكتبات بمبلع زهيد بلغ عشرون جنيهًا فقط، الأمر الذي أغضب أولياء الأمور متهمين إدارة التعليم في المنوفية بفشلها فشلًا ذريعًا.



وفي مدينة قويسنا لم يختلف الحال كثيرًا عن باقي المراكز، لكن هناك قرر «طارق الحداد»، مدير الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، إرسال الامتحان في تمام السابعة صباحًا لوكيل الوزارة وذلك قبل الامتحان، ليؤكد له حجم المهزلة في قويسنا.



يقول «الحداد»، نحن وصلنا لمرحلة سوداء في التعليم، فقط عشرون جنيهًا كافية للحصول على الامتحانات، وتساوى جميع الطلاب- المجتهد والضعيف - في خانة النجاح وحصد أعلى الدرجات، مشيرًا إلى تأكده من عملية التسريب عقب مقارنة الامتحان المُسرب بأوراق الامتحان صباح اليوم فور انتهاءه.



وعلق الرجل ساخرًا: «20 جنيه يا بلاش، ونوفر على أولياء الأمور مصاريف دروس السنة، وكله هينجح تحت قيادة وكيل الوزارة الحالي»، مناشدًا وزير التعليم بالتدخل لمعالجة الإهمال المستمر، الذي يهدد العملية التعليمية برمتها في المحافظة.