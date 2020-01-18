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مصدر أمني: "قتيل العياط" كان ذاهبا لعمله.. وهذا ما حدث

السبت 18/يناير/2020 - 01:28 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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شكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، فريق بحث مكون من ضباط مباحث مركزي العياط والصف، لكشف ملابسات قتل سائق لسرقته بالقرب من الطريق الإقليمي.

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة أن الجريمة وقعت بنطاق مركز شرطة الصف، حال ذهاب المجني عليه من مركز العياط، لعمله بمركز الصف، مشيرا إلى أن المتهمين بارتكاب الجريمة بعد إطلاقهم أعيرة نارية صوب المجني عليه فروا هاربين، دون سرقة السيارة.

وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن أن الشاب الذي لقي مصرعه إثر قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية صوبه بمركز العياط، في العقد الثالث من عمره، كان في طريقه إلى مصنع الطوب، فجر اليوم السبت، واعترض مجهولون طريقه، لسرقته وسرقة سيارته، وعندما قاومهم أطلقوا النيران صوبه، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا، بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية صوب شاب بعدما اعترضوا طريقه بالقرب من الطريق الإقليمي بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة والرائد عادل طلبة معاون مباحث المركز، وضباط وحدة مباحث مركز الصف، وعثر على جثة "صالح مسعد صالح"، مقيم عزبة حسن التابعة لقرية المتانيا بمركز العياط، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.
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قتيل العياط العياط العيا الجيزة اخبار الحوادث

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