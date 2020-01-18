Advertisements
Advertisements
Advertisements

تسليم 312 وحدة سكنية بـ"الإسكان المتميز" في أسوان

السبت 18/يناير/2020 - 01:28 م
Advertisements
محافظ أسوان
محافظ أسوان
فتح الله رضوان
Advertisements
ضمن الاحتفال بالعيد القومي الـ49، وفي إطار وفاء محافظة أسوان بوعودها للحاجزين في مشروع الإسكان المتميز بمنطقة حي العقاد، ليرى النور بعد 12 عامًا من توقفه وتعثره، قام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بإعطاء إشارة البدء لتسليم الوحدات بـ13 عمارة كمرحلة أولى على مدار أسبوعين للمنتفعين بالمشروع، بإجمالي 312 شقة بنظامين التشطيب الكامل والنصف تشطيب طبقًا لضوابط وقواعد جديدة من التسهيلات التي قدمتها المحافظة، منها أنه في حالة سداد كامل ثمن الوحدة السكنية يتم خصم مائة جنيه على كل متر، بواقع خصم 10%، بجانب إمكانية سداد باقي المبالغ المستحقة بموجب شيكات بنكية ربع سنوية، بالإضافة إلى أنه بعد إنتهاء التقييم النهائي للمشروع سيتم رد أي مبالغ تم تسديدها بالزيادة.

وحرص اللواء أشرف عطية على تفقد إحدى الوحدات السكنية للإطمئنان على مستوى جودة التشطيب وتوصيل التيار الكهربائي ومياه الشرب بالشكل المطلوب، مؤكدًا على أن تسليم شقق الإسكان المتميز يأتي ضمن أولوياته، مشيرًا إلى أنه يرى أمامه سوى مصلحة المواطن الأسواني وتخفيف العبء عنه، لذا تم إتخاذ خطوات سباقة من المحافظة لإنهاء المشاكل المتراكمة منذ سنوات، من خلال إقتحام العراقيل والتعقيدات الروتينية، ووضع خطة متكاملة للإسراع بإستكمال الوحدات السكنية وتسليمها تحقيقًا للمصداقية، في إطار توجيهات وفكر الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنهاء المشروعات.

وأضاف عطية، أن المحافظة احتكمت إلى لجنة محايدة من وزارة الإسكان لتحقيق المعادلة الصعبة التى أوصت بضرورة تحميل خسائر فترة توقف المشروع على جميع الأطراف، ولهذا تم حساب أقل فرق في التكلفة على الحاجزين، كما تحملت المحافظة دفع أكثر من 100 مليون جنيه بالأمر المباشر لتوصيل المرافق من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي للوحدات السكنية على مسئوليتها، بجانب إستثمار التعاون والتنسيق الذي تم مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، للإسراع لدفع العمل وتسليم الشقق للمنتفعين، موجهًا المسئولين بتلافي أي ملاحظات يبديها الحاجزين أثناء تسليم الوحدات السكنية لهم، مع العمل على قدم وساق ومواصلته ليلًا ونهارًا في المراحل القادمة للإنتهاء من جميع التشطيبات والبنية الأساسية في باقي عمارات المشروع وفقًا للمخطط الزمني حيث يتم متابعة الأعمال في المشروع بشكل يومي من المحافظ للوقوف على ما تم إنجازه أولًا بأول.

وأشار إلى أنه بالتوازي تم تعديل خطة الرصف وإدراج رصف الطريق المؤدي للمدينة السكنية بطول ٣٥٠ مترًا وعرض ٨ متر وتكلفة نصف مليون جنيه، بجانب تركيب البلدورات ودهانها، مطالبًا الحاجزين بالجدية في دفع الأقساط والمستحقات المالية المتبقية للوفاء بسرعة إنهاء أعمال وإدخال المرافق العامة والتشطيبات بالتوازي معها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظ أسوان الفجر الإسكان المتميز الإسكان

أخبار تهمك

خبر سار للأهلي قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري

منذ ساعة و 19 دقيقة

أزمة جديدة في ريال مدريد بسبب نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المصري

منذ أقل من ساعتين

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أول قرار من فايلر بعد أزمة صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

منذ أقل من ساعتين

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

منذ أقل من ساعتين

عبدالله السعيد يفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي ورسالة نارية للزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

فايلر يضع اللمسات الأخيرة اليوم على تشكيل الأهلي قبل مواجهة المقاولون

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة كيكي سيتين تشعل الأجواء في برشلونة

منذ أقل من ساعة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الإنتهاء من أعمال مشروع الإسكان الاجتماعي

عاجل.. مواعيد تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي

'مدبولي' يتفقد الإسكان الاجتماعي بجمصة ويكلف بسرعة توفير الخدمات للحاجزين

محافظ أسوان يوجه بسرعة تنفيذ مشروع الإسكان المميز (صور وفيديو)

"الإسكان" تطرح وحدات جديدة للحجز بمحور "الإسكان الاجتماعى الحر"

محافظ أسوان يشدد مع مسؤولي الأوقاف بسرعة إنهاء تشطيبات الإسكان المميز

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

رسالة كيكي سيتين تشعل الأجواء في برشلونة

01:01 م

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

12:01 م

أزمة جديدة في ريال مدريد بسبب نجم الفريق

01:05 م

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

11:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status