تسليم 312 وحدة سكنية بـ"الإسكان المتميز" في أسوان





وحرص اللواء أشرف عطية على تفقد إحدى الوحدات السكنية للإطمئنان على مستوى جودة التشطيب وتوصيل التيار الكهربائي ومياه الشرب بالشكل المطلوب، مؤكدًا على أن تسليم شقق الإسكان المتميز يأتي ضمن أولوياته، مشيرًا إلى أنه يرى أمامه سوى مصلحة المواطن الأسواني وتخفيف العبء عنه، لذا تم إتخاذ خطوات سباقة من المحافظة لإنهاء المشاكل المتراكمة منذ سنوات، من خلال إقتحام العراقيل والتعقيدات الروتينية، ووضع خطة متكاملة للإسراع بإستكمال الوحدات السكنية وتسليمها تحقيقًا للمصداقية، في إطار توجيهات وفكر الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنهاء المشروعات.





وأضاف عطية، أن المحافظة احتكمت إلى لجنة محايدة من وزارة الإسكان لتحقيق المعادلة الصعبة التى أوصت بضرورة تحميل خسائر فترة توقف المشروع على جميع الأطراف، ولهذا تم حساب أقل فرق في التكلفة على الحاجزين، كما تحملت المحافظة دفع أكثر من 100 مليون جنيه بالأمر المباشر لتوصيل المرافق من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي للوحدات السكنية على مسئوليتها، بجانب إستثمار التعاون والتنسيق الذي تم مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، للإسراع لدفع العمل وتسليم الشقق للمنتفعين، موجهًا المسئولين بتلافي أي ملاحظات يبديها الحاجزين أثناء تسليم الوحدات السكنية لهم، مع العمل على قدم وساق ومواصلته ليلًا ونهارًا في المراحل القادمة للإنتهاء من جميع التشطيبات والبنية الأساسية في باقي عمارات المشروع وفقًا للمخطط الزمني حيث يتم متابعة الأعمال في المشروع بشكل يومي من المحافظ للوقوف على ما تم إنجازه أولًا بأول.





وأشار إلى أنه بالتوازي تم تعديل خطة الرصف وإدراج رصف الطريق المؤدي للمدينة السكنية بطول ٣٥٠ مترًا وعرض ٨ متر وتكلفة نصف مليون جنيه، بجانب تركيب البلدورات ودهانها، م طالبًا الحاجزين بالجدية في دفع الأقساط والمستحقات المالية المتبقية للوفاء بسرعة إنهاء أعمال وإدخال المرافق العامة والتشطيبات بالتوازي معها.

ضمن الاحتفال بالعيد القومي الـ49، وفي إطار وفاء محافظة أسوان بوعودها للحاجزين في مشروع الإسكان المتميز بمنطقة حي العقاد، ليرى النور بعد 12 عامًا من توقفه وتعثره، قام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بإعطاء إشارة البدء لتسليم الوحدات بـ13 عمارة كمرحلة أولى على مدار أسبوعين للمنتفعين بالمشروع، بإجمالي 312 شقة بنظامين التشطيب الكامل والنصف تشطيب طبقًا لضوابط وقواعد جديدة من التسهيلات التي قدمتها المحافظة، منها أنه في حالة سداد كامل ثمن الوحدة السكنية يتم خصم مائة جنيه على كل متر، بواقع خصم 10%، بجانب إمكانية سداد باقي المبالغ المستحقة بموجب شيكات بنكية ربع سنوية، بالإضافة إلى أنه بعد إنتهاء التقييم النهائي للمشروع سيتم رد أي مبالغ تم تسديدها بالزيادة.