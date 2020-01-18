يلا شووت MATCH Tottenham مشاهدة مباراة توتنهام وواتفورد بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش توتنهام قناة مفتوحة

مشاهدة مباراة توتنهام واتفورد بث مباشر اليوم 18-1-2020 في الدوري الانجليزي

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معرفة موعد مباراة توتنهام واتفورد اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : خالد الحدي

الساعة : 2:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 3:30 مساء بتوقيت السعودية







