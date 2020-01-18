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كارتيرون يدعم مران الزمالك بمواهب جديدة

السبت 18/يناير/2020 - 01:24 م
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كارتيرون
كارتيرون
هاني عصام
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يواصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك سياسته بتصعيد بعض المواهب المميزة لتدريبات الفريق الأول خلال الفترة الحالية.

ووضح تركيز الخواجة على سياسة تصعيد الناشئين والاستفادة من بعض العناصر المميزة لسد النقص الذي يواجه الفريق في بعض المراكز.

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم مشاركة ثنائي الناشئين مصطفى شعلة لاعب وسط وعلاء يحيي ظهير أيسر من مواليد 2000، بجانب يوسف محمود مدافع فريق 2000، وحسين فيصل وأحمد عيد.

يأتي ذلك في ظل سياسة الجهاز الفني بمتابعة الناشئين الفترة الماضية.

ويستعد الفريق لمواجهة المصري فى الجولة ال١٤ لبطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها بعد غد الإثنين على ملعب المكس بالأسكندرية في واحدة من اللقاءات الهامة والمرتقبة بالبطولة المحلية. 
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