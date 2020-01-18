قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي: إصدار أحكام تتراوح بين الإعدام و10 سنوات سجن

أصدرت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، مساء أمس الجمعة 17 جانفي 2019، أحكاما تراوحت بين الإعدام و10 سنوات، في قضيّة تفجير حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس.





وقد أوضح محسن الدالي نائب وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية المسؤول عن وحدة الإعلام والإتصال، اليوم السبت 18 جانفي 2019، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الاحكام في قضيّة الحال صدرت في حق 10 متهمين، 6 منهم بحالة فرار، وتراوحت بين الإعدام والمؤبّد وأدناها كان 10 سنوات.





كما حكمت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة في جرائم الإرهاب، بالتعويضات لعائلات الشهداء والضحايا.





ويذكر بأن تفجيرا إرهابيا قد استهدف حافلة للأمن الرئاسي على مستوى شارع محمد الخامس بالعاصمة، يوم 24 نوفمبر 2015، و خلّف 12 شهيدا و26 جريحا.