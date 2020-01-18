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اعتماد 16909 عقود عمل للمصريين بالإمارات خلال 2019

السبت 18/يناير/2020 - 01:18 م
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وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
إسماعيل منطاوي
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اعتمد مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة، 6612 عقد عمل وشهادة استمرارية، ومراجعة واعتماد 10297 تأشيرة عمل، و40 تفويضا لشركات إلحاق عمالة، بجلب 3275 فرصة عمل للمصريين، وتوفير 196 فرصة عمل داخلية لعمالة مصرية خلال 2019.


وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، "إنه بالتواصل مع مكتب التمثيل العمالي، حول إجمالي المستحقات المالية المحصلة من حل شكاوى العمال المصريين بالإمارات، أشار إلى أنه تم تحصيل 81 ألفا و519 درهمًا إماراتيًا؛ أي ما يوازي 351 ألفًا و571 جنيها مصريا".

وأوضح المتحدث، أن مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، تلقى 87 شكوى من العمال المصريين، تم حل 63 منها بالطرق الودية، وإحالة 11 للقضاء، وما زالت هناك 13 شكوى قيد البحث والدراسة.


وأكمل أنه تم الرد على أكثر من 3000 استفسار من خلال المكتب مباشرة، وعمل 25 زيارات ميدانية لعدد من المنشآت، و28 زيارة للمصالح الحكومية لحل شكاوى المصريين بها، فضلا عن 30 لقاءً مع ممثلي الجالية المصرية؛ لحل المشاكل التي تصادف العمالة المصرية.

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الكلمات المفتاحية

وزير القوى العاملة محمد سعفان المصريين بالخارج القوى العاملة الإمارات

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