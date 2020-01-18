انفجار سيارة مفخخة استهدفت متعاقدين أتراكاً في الصومال





أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم السبت، عن وقوع انفجار سيارة مفخخة استهدفت مجموعة متعاقدين أتراك، بمدينة أفجوي شمال غربي العاصمة مقديشو.





وقال الشرطي نور علي من أفجوي، إن "سيارة ملغومة مسرعة اقتحمت مكاناً أثناء تناول مهندسين أتراك وأفراد شرطة صوماليين الغداء"، مضيفا بأنه من السابق لأوانه معرفة حجم الخسائر البشرية".





ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، لكن السكان المحلين والشرطة قالوا إن مسلحي حركة "الشباب" المتطرفة حاولوا مهاجمة أفغوي، الواقعة على بعد حوالي 30 كم من مقديشو، في وقت متأخر من يوم الجمعة وتم صدهم.





وقال فرح عبد الله وهو صاحب متجر: "سمعنا انفجارا هائلا وسرعان ما تصاعدت أعمدة الدخان في الهواء، وقبل الانفجار كان هناك عدد من المهندسين الأتراك وقافلة محصنة للشرطة الصومالية في مكان الحادث".





ويساعد المهندسون الأتراك في بناء الطرق في الصومال، وكانت مجموعة منهم بين الذين أصيبوا في أواخر ديسمبر بانفجار عند نقطة تفتيش في مقديشو؛ أسفر عن مقتل 90 شخصا على الأقل.



