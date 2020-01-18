عاجل.. السيسي يجتمع مع المجلس الاستشاري لكبار علماء مصر



وأكد الرئيس السيسي، اليوم السبت، أهمية الدور الفاعل الذي يضطلع به المجلس الاستشاري لكبار العلماء.

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يجتمع مع المجلس العسكري الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.