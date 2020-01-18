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انهيار حسام داغر لحظة تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير

السبت 18/يناير/2020 - 01:17 م
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حسام داغر
حسام داغر
هبة أحمد تصوير: محمد فتحي
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أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على والدة الفنان حسام داغر، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس، بعد صراع طويل مع المرض، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد لأداء صلاة الجنازة عليها، ولمواساة صديقهم حسام داغر الذي كان مرتبطًا بوالدته الراحلة، وكان من بين هؤلاء الحاضرين الفنان إسلام إبراهيم، والفنان حمزة العيلي، والفنان أشرف زكي،والفنان هشام إسماعيل، والفنان محمد أسامة الشهير ب "أوس أوس".


وبعدما حانت لحظة خروج النعش من المسجد عقب الصلاة عليها انهار الفنان حسام داغر، وبدأ في البكاء، بسبب حزنه الشديد على والدته التي كان متعلقًا بها، وكان دائم الظهور معها في المناسبات المختلفة.

وفي سياق آخر، عُرض لحسام فى رمضان الماضي مسلسل "زلزال"، و المسلسل شارك في بطولته كل من محمد رمضان،ماجد المصري، أحمد صيام، حلا شيحة، هنادي مهنى، نسرين أمين، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.
انهيار حسام داغر لحظة تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير
انهيار حسام داغر لحظة تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير
انهيار حسام داغر لحظة تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير
انهيار حسام داغر لحظة تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير
انهيار حسام داغر لحظة تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير
انهيار حسام داغر لحظة تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير
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