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صالح جمعة يبدي استيائه من "فايلر" لمعاملته السيئة له.. ويؤكد: "نفسيتي تعبت"
السبت 18/يناير/2020 - 01:14 م
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أبدى صالح جمعة، لاعب وسط النادي الأهلي، استيائه وحزنه من من معاملته بشكل سيئ وغير مبرر من قبل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر.
وقال صالح جمعة: "يتم معاملتي بشكل سيئ من قبل فايلر، ويقوم دائما باستبعادي من القائمة ومن التقسيمة في التدريبات ولا أعلم السبب".
وتابع صالح جمعة، عن غيابه من التدريبات: "حالتي النفسية سيئة للغاية وغير قادر حتى على حضور التدريبات، وقمت بإغلاق الهاتف لمدة طويلة بسبب حالة الحزن الكبيرة التي اعاني منها".
وأوضح صالح جمعة: "بعد تغريمي ومواصلة مهاجمتي سأحضر اليوم لمعرفة طلبات الجهاز الفني، وسأعقد جلسة مع كابتن سيد عبد الحفيظ لمعرفة مصيري غدا ولن أؤجل الموقف نهائيا".
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