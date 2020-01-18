صالح جمعة يبدي استيائه من "فايلر" لمعاملته السيئة له.. ويؤكد: "نفسيتي تعبت"

أبدى صالح جمعة، لاعب وسط النادي الأهلي، استيائه وحزنه من من معاملته بشكل سيئ وغير مبرر من قبل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال صالح جمعة: "يتم معاملتي بشكل سيئ من قبل فايلر، ويقوم دائما باستبعادي من القائمة ومن التقسيمة في التدريبات ولا أعلم السبب".





وتابع صالح جمعة، عن غيابه من التدريبات: "حالتي النفسية سيئة للغاية وغير قادر حتى على حضور التدريبات، وقمت بإغلاق الهاتف لمدة طويلة بسبب حالة الحزن الكبيرة التي اعاني منها".

وأوضح صالح جمعة: "بعد تغريمي ومواصلة مهاجمتي سأحضر اليوم لمعرفة طلبات الجهاز الفني، وسأعقد جلسة مع كابتن سيد عبد الحفيظ لمعرفة مصيري غدا ولن أؤجل الموقف نهائيا".