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ورشة حكي وعرض فيلم للرسوم المتحركة بثقافة أسيوط (صور)

السبت 18/يناير/2020 - 01:15 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث قدم قصر الزعيم جمال عبد الناصر ورشة حكى لمجموعة من الأطفال بقاعة الأنشطة، وقامت سارة بحكى مجموعة قصص للأطفال تحثهم على ضرورة التحلى ببعض القيم الأخلاقية مثل الصدق والأمانة استمتع بها الأطفال.

عقب ذلك عرض فيلم للرسوم المتحركة لنادى السينما للأطفال، كما قدم قصر ثقافة أسيوط ضمن فعاليات برنامج نادي القصة وورشة عن التكيف من ضيق العبارة الي رحابة الخيال والإشارة ومناقشة أعمال الأعضاء مع الأديب أشرف عكاشة.

ألتقي مجموعة من الأدباء والشعراء بمحافظة أسيوط فى اللقاء الاسبوعى لأعضاء نادى أدب القوصية برئاسة الشاعر مدثر الخياط، بحضور نخبة من الشعراء عبد الغنى مسعود وجمال عبد الله وعاطف حكيم ومصطفى حامد ووجيه سعداوى وحسين سالم ومحمود ابوزيد وزاهر وديع ناشد وسعد نجاح عبد الظاهر وسعيد يحى وسماح كامل ومنجه صلاح والموهبة الشابة عبد الله مرزق وقد تم الاستماع للعديد من القصائد الفصحى والعامية والنثريه واختتم اللقاء الذى بقصيدة "مفيش زيك".
ورشة حكي وعرض فيلم للرسوم المتحركة بثقافة أسيوط (صور)
ورشة حكي وعرض فيلم للرسوم المتحركة بثقافة أسيوط (صور)
ورشة حكي وعرض فيلم للرسوم المتحركة بثقافة أسيوط (صور)
ورشة حكي وعرض فيلم للرسوم المتحركة بثقافة أسيوط (صور)
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