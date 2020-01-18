وسط حراسة.. نقل 57 قطعة آثرية للملك توت عنخ آمون للمتحف الكبير



وقال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار، إن المجموعة التي تمً نقلها من كنوز الملك توت عنخ آمون تتكون من قطع متميزه من الصدريات والقلائد المذهبة والمطعمة من الأحجار الكريمة، مشيرًا إلى أن الـ57 قطعة سوف تخضع لأعمال الترميم الدقيق بمعمل ترميم الآثار العضوية لمدة تصل إلى أربعة أشهر كاملة، تمهيدًا لعرضها في قاعة المجموعة الكاملة لكنوز الملك الصغير.

قال اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، إن 57 قطعة أثرية من كنوز الملك المصري الصغير توت عنخ آمون، وصلت إلى المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن القطع تم نقلها وسط عناية كبيرة من فريق نقل المتحف الكبير، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة.