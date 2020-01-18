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عاجل.. الزمالك يحسم مصير نجم الفريق

السبت 18/يناير/2020 - 01:10 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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حسم مسئولو نادي الزمالك موقف أحمد رفعت لاعب الفريق بشأن العودة للفريق خلال الموسم المقبل عقب انتهاء فترة الإعارة.

وانضم رفعت لزعيم الثغر على سبيل الإعارة بداية الموسم الجاري ويقدم مستويات مميزة معهم ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.

وأثنى مسئولو الزمالك على مستوى وإمكانيات رفعت بعد متابعة مبارياته مع زعيم الثغر وتحمسوا بشدة للاستفادة منه في الموسم المقبل، ورغم تواجد أكثر من بديل في مركز الجناح الأيسر لكن إدارة الكرة ترى أن اللاعب نضج بشكل كبير عما كان عليه في الزمالك وله شخصية قوية داخل المستطيل الأخضر وهو ما يحتاجه الفريق بتواجد لاعب لا يخشى المنافس.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الإثنين المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري
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الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور الكرة المصرية الزمالك احمد رفعت

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