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أزمة جديدة في ريال مدريد بسبب نجم الفريق

السبت 18/يناير/2020 - 01:05 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
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أفاد أحد التقارير الصحفية الإسبانية الصادرة صباح اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن مصير الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب وسط ريال مدريد.

وأفادت صحيفة "ماركا"، أن رودريجيز تم استبعاده من لقاء ريال مدريد وإشبيلية، اليوم السبت، في إطار الجولة العشرين من عمر الليجا، وبات مستقبله في النادي الملكي غير مؤكد.

ونوهت الصحيفة إلى أن العديد من الأندية تواصلت مع إدارة ريال مدريد لضم خاميس رودريجيز على سبيل الإعارة.

ورفض النادي الملكي، إعارة خاميس رودريجيز، ويفضلون البيع النهائي، لا سيما بعد أن انتقل اللاعب إلى بايرن ميونخ معارًا لمدة موسمين، لكن البافاري لم يقرر ضمه بشكل نهائي.

وأكدت الصحيفة أن قلة عروض خاميس رودريجيز جعلته لا يرحل في الصيف، ويصبح ضمن قائمة المدرب زين الدين زيدان في الموسم الحالي.

ورغم الظهور بشكل مميز في بداية الموسم، لكن الإصابات وتألق لاعبين آخرين جعلا خاميس رودريجيز يعود للاختفاء مع ريال مدريد.
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