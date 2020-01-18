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"سرق 50 ألف جنيه".. حبس عاطل 4 في بنها

السبت 18/يناير/2020 - 01:05 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
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قررت نيابة بنها، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة مبلغ مالي 50 ألف جنيه من منزل جاره، إذ وجهت النيابة للمتهم تهمة السرقة، حيث جاء في اعترافات المتهم أمام النيابة أنه استغل عدم وجود جاره في شقته وقام بالتسلق عبر مواسير الصرف الصحي إلى نافذة المطبخ الخاص بالشقة محل الواقعة، وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي، وهاتف محمول ملك صاحب الشقة، وأرشد المتهم عن المسروقات وجرى التحفظ عليها.

كان مدير أمن القليوبية تلقى بلاغًا من "م. م. ع"، تاجر مواد غذائية، يفيد بسرقة مبلغ مالي 50 ألف جنيه، وهاتف محمول، من داخل مسكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد، حيث توصلت تحريات اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إلى أن مرتكب الواقعة " أ. م. م"، عاطل جار المجني عليه.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، تمكن الرائد محمد غلاب، رئيس مباحث قسم أول بنها، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات بمسكنه وتم التحفظ عليها.
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الكلمات المفتاحية

سرقة بنها النيابة العامة السرقة

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