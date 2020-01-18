رسالة كيكي سيتين تشعل الأجواء في برشلونة

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من المفاجآت داخل نادي برشلونة بعد التعاقد مع كيكي سيتين المدير الفني الجديد.





وتعاقد برشلونة مع كيكي سيتين البالغ من العمر 61 عاما ليحل مكان إرنيستو فالفيردي الذي تمت إقالته من تدريب الفريق على توديع بطولة كأس السوبر الإسباني على يد أتليتكو مدريد..





ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، فإن كيكي سيتين وجه رسالة لنجوم برشلونة وذلك على خلفية العشاء الذي أعد للفريق قبل يوم واحد على مباراة غرناطة بالدوري.





وقال كيكي سيتيين للاعبيه بعد العشاء: "سنستمتع و يُمكننا بالفعل أن نفوز بكُل شيء هذا الموسم"، وذلك وفقا للصحيفة المقربة من برشلونة.





ويستعد برشلونة لمواجهة غرناطة في العاشرة مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.



