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الأرصاد: سقوط أمطار الفترة المقبلة

السبت 18/يناير/2020 - 12:59 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد فترة من التقلبات، وفرص سقوط الأمطار مازالت موجودة خلال الفترة المقبلة على السواحل الشمالية.
وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أن الـ 48 ساعة القادمة سنشهد هدوء في سرعة الرياح، مع وجود شبورة مائية كثيفة، منوها بأن فرص سقوط الأمطار على القاهرة والوجه البحري ستكون خفيفة إلى متوسطة.
وأضاف مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن تحسن الطقس سيبدأ من الغد، وسيكون ملحوظا في حركة نشاط الرياح، ولكن درجات الحرارة مازالت منخفضة.
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امطار الطقس الأرصاد اخبار مصر

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