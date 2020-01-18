انفصال ريهانا عن حبيبها السعودي حسن جميل بعد قصة حب دامت 3 سنوات

انفصلت ريهانا نجمة البوب الأمريكية عن حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل، أمس الجمعة، بعد قصة حب دامت لأكثر من 3 سنوات.

وفقاً لمصار مقربة من الثنائي، أنهما قررا الانفصال بشكل مفاجئ بدون ذكر أية أسباب، وأن النجمة العالمية تعيش فترة سعيدة من حياتها بالرغم من الانفصال عن صديقها حسن جميل الذي لم يؤثر عليها بالسلب.

ووفقاً لتصريحات سابقة لريهانا، إذا كانت ستتزوج من حسن جميل ، قالت: "الله وحده يعلم ذلك، نحن نخطط لذلك، ولا أفكر في أشياء من هذا القبيل".





ولم تكن ريهانا هي السيدة الأولي في حياة الملياردير السعودي حسن جميل البالغ من العمر 31 عامًا، فتزوج عام 2012 من الناقدة الفنية التونسية لينا لازار زواج دام 5 سنوات، وانفصلا عام 2017، ويشغل حسن جميل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأسرة "عبداللطيف جميل"، المسئولة عن الكثير من العمليات التجارية داخل المملكة وخارجها.





وانفصلت ريهانا عن صديقها كريس براون عام 2009، بعد عامين من المواعدة، وعقب انتشار صور لهما بعد خوضها شجار بالأيدي معه، وسرعان ما عادا مرة آخري عام 2013، قبل أن تنفصل بعدها بعدة أشهر.





وتمتلك ريهانا التي تتربع على عرش أغني المطربات على مستوى العالم، الكثير من الشائعات الخاصة بحياتها العاطفية، فارتبط أسمها سابقًا بالممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، ومطرب الروك الشهر دريك، وكذلك ريان فيليب.



