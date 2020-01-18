Advertisements
Advertisements
Advertisements

انفصال ريهانا عن حبيبها السعودي حسن جميل بعد قصة حب دامت 3 سنوات

السبت 18/يناير/2020 - 12:13 م
Advertisements
حسن جميل وريهانا
حسن جميل وريهانا
Advertisements
انفصلت ريهانا نجمة البوب الأمريكية عن حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل، أمس الجمعة، بعد قصة حب دامت لأكثر من 3 سنوات.

وفقاً لمصار مقربة من الثنائي، أنهما قررا الانفصال بشكل مفاجئ بدون ذكر أية أسباب، وأن النجمة العالمية تعيش فترة سعيدة من حياتها بالرغم من الانفصال عن صديقها حسن جميل الذي لم يؤثر عليها بالسلب.

ووفقاً لتصريحات سابقة لريهانا، إذا كانت ستتزوج من حسن جميل، قالت: "الله وحده يعلم ذلك، نحن نخطط لذلك، ولا أفكر في أشياء من هذا القبيل".

ولم تكن ريهانا هي السيدة الأولي في حياة الملياردير السعودي حسن جميل البالغ من العمر 31 عامًا، فتزوج عام 2012 من الناقدة الفنية التونسية لينا لازار زواج دام 5 سنوات، وانفصلا عام 2017، ويشغل حسن جميل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأسرة "عبداللطيف جميل"، المسئولة عن الكثير من العمليات التجارية داخل المملكة وخارجها.

وانفصلت ريهانا عن صديقها كريس براون عام 2009، بعد عامين من المواعدة، وعقب انتشار صور لهما بعد خوضها شجار بالأيدي معه، وسرعان ما عادا مرة آخري عام 2013، قبل أن تنفصل بعدها بعدة أشهر.

وتمتلك ريهانا التي تتربع على عرش أغني المطربات على مستوى العالم، الكثير من الشائعات الخاصة بحياتها العاطفية، فارتبط أسمها سابقًا بالممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، ومطرب الروك الشهر دريك، وكذلك ريان فيليب.

جدير بالذكر أن ريهانا تنتظر طرح مجموعتها الجديدة من Valentine's Day Savage x Fenty الشهر الجاري، ضمن خطوط إنتاجها الشهيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ريهانا وحسن جميل ريهانا تنفصل عن حسن جميل ريهانا تنفصل عن حبيبها السعودي ريهانا حسن جميل وريهانا حسن جميل انفصال ريهانا عن حسن جميل الملياردير السعودي حسن جميل

أخبار تهمك

عاجل| بكلمة واحدة.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ ساعة و 6 دقيقة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

أزارو يرفض الإعارة ويطالب بالرحيل نهائياً

منذ حوالي 6 ساعات

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

منذ أقل من نصف ساعة

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 16 ساعة

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الموت يفجع المطربة نداء شرارة

منذ حوالي 5 ساعات

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 6 ساعات

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 16 ساعة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

ريهانا تنفصل عن حبيبها السعودي حسن جميل مجددًا

ريهانا تعود لحبيبها السعودي بعد انفصال دام عدة أشهر

بعد تصريحها الصادم عن الرجال.. أول ظهور لريهانا بصحبة صديقها الملياردير السعودي (صورة)

ريهانا تشعل الإنترنت بـ "خطبتها" من ملياردير سعودي! (فيديو وصور)

رغم انفصالهما.. الملياردير السعودي حسن جميل برفقة ريهانا في نيويورك (صور)

بطريقة خاصة ريهانا تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

11:18 ص

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

12:01 م

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

06:23 ص

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

09:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status