Advertisements
Advertisements
Advertisements

مارس المقبل.. تنظيم إنتخابات بلدية جزئية في بلديات حاسي الفريد وجبنيانة والفوار

السبت 18/يناير/2020 - 12:08 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جلسته المنعقدة امس الجمعة، تنظيم انتخابات بلدية جزئية في بلديات حاسي الفريد من ولاية القصرين وجبنيانة من ولاية صفاقس، والفوار من ولاية قبلي، وذلك يوم الأحد 29 مارس القادم بالنسبة لعموم الناخبين، ويوم السبت 28 مارس بالنسبة للأمنيين والعسكريين.

ويتم تقديم الترشحات بمقرات الإدارات الفرعية المعنية، انطلاقا من يوم الخميس 23 جانفي 2020 إلى الخميس 30 جانفي 2020، بداية من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية الساعة السادسة مساء، وفق ما أوردته هيئة الانتخابات على صفحتها الرسمية.

وأوضحت هيئة الانتخابات أن تنظيم هذه الانتخابات البلدية الجزئية، يأتي إثر انحلال المجالس البلدية بكل من بلديتي حاسي الفريد وجبنيانة جرّاء الاستقالات الجماعية، وجرّاء استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية بالنسبة لبلدية الفوار، وذلك عملا بأحكام الفصلين 205 من مجلة الجماعات المحلية و49 من القانون الانتخابي.
Advertisements

أخبار تهمك

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 16 ساعة

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 17 ساعة

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 6 ساعات

الموت يفجع المطربة نداء شرارة

منذ حوالي 5 ساعات

أزارو يرفض الإعارة ويطالب بالرحيل نهائياً

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

منذ ثلث ساعة

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 16 ساعة

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| بكلمة واحدة.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

منذ حوالي 10 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ ساعة

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

11:18 ص

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

12:01 م

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

06:23 ص

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

09:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status