مارس المقبل.. تنظيم إنتخابات بلدية جزئية في بلديات حاسي الفريد وجبنيانة والفوار

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جلسته المنعقدة امس الجمعة، تنظيم انتخابات بلدية جزئية في بلديات حاسي الفريد من ولاية القصرين وجبنيانة من ولاية صفاقس، والفوار من ولاية قبلي، وذلك يوم الأحد 29 مارس القادم بالنسبة لعموم الناخبين، ويوم السبت 28 مارس بالنسبة للأمنيين والعسكريين.





ويتم تقديم الترشحات بمقرات الإدارات الفرعية المعنية، انطلاقا من يوم الخميس 23 جانفي 2020 إلى الخميس 30 جانفي 2020، بداية من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية الساعة السادسة مساء، وفق ما أوردته هيئة الانتخابات على صفحتها الرسمية.





وأوضحت هيئة الانتخابات أن تنظيم هذه الانتخابات البلدية الجزئية، يأتي إثر انحلال المجالس البلدية بكل من بلديتي حاسي الفريد وجبنيانة جرّاء الاستقالات الجماعية، وجرّاء استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية بالنسبة لبلدية الفوار، وذلك عملا بأحكام الفصلين 205 من مجلة الجماعات المحلية و49 من القانون الانتخابي.