Advertisements
Advertisements
Advertisements

السلطات الكاميرونية تعتزم نشر قوات بالمناطق المضطربة لتأمين الانتخابات العامة

السبت 18/يناير/2020 - 12:07 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
وكالات
Advertisements

تعتزم السلطات الكاميرونية، نشر قوات في المناطق المضطربة التي يتحدث سكانها باللغة الانجليزية، لضمان تحقيق الأمن هناك قبل وأثناء وبعد الانتخابات العامة، المقرر إجراؤها خلال الشهر القادم.

وقال الكولونيل هنرى نيتشيندا قائد الشرطة بالمنطقة الجنوبية الغربية، إنه سيتم إرسال قوات إلى كافة المناطق لضمان إجراء الانتخابات بدون عقبات، ونرغب في أن يذهب الناخبون إلى مراكز الاقتراع، وأن يعرفوا أن القوات تنتشر هناك لحمايتهم".

ومن المقرر أن يتوجه الناخبون في الكاميرون إلى مراكز الاقتراع يوم التاسع من شهر فبراير القادم لانتخاب أعضاء البرلمان والمجالس البلدية، وسط تهديد من انفصاليين مسلحين بأنه لن يتم السماح بإجراء انتخابات في المناطق، التي يتحدث سكانها باللغة الانجليزية.

وكان زعماء انفصاليون قد أعلنوا اعتزامهم إغلاق هذه المناطق لمدة أسبوع بداية من 7 فبراير لمنع إجراء الانتخابات هناك، كما قام مسلحون انفصاليون باختطاف أكثر من 30 مرشحاً للانتخابات في هذه المناطق لإحباط عملية الانتخابات هناك.

تجدر الإشارة إلى أن الصراع الدامي في المناطق التي يتحدث سكانها باللغة الانجليزية في شمال غرب وجنوب غرب الكاميرون كان قد اندلع خلال عام 2017 وأودى بحياة 3 آلاف شخص وتشريد أكثر من نصف مليون آخرين داخل الكاميرون، بالإضافة إلى فرار 40 ألفا للعيش بالمنفى في نيجيريا، حسب تقديرات منظمات إغاثية.

Advertisements

أخبار تهمك

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 6 ساعات

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 16 ساعة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

الموت يفجع المطربة نداء شرارة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ ساعة و 8 دقيقة

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 17 ساعة

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

أزارو يرفض الإعارة ويطالب بالرحيل نهائياً

منذ حوالي 6 ساعات

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| بكلمة واحدة.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

منذ حوالي 10 ساعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

منذ أقل من نصف ساعة

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

12:01 م

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

11:18 ص

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

06:23 ص

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

09:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status