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تفاصيل ألبوم ديمي لوفاتو الجديد

السبت 18/يناير/2020 - 12:03 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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صرح مصدر لـ E News أن المغنية ديمي لوفاتو، البالغة من العمر ٢٧ سنة "تعمل بكد على أخبار الموسيقى منذ السنة الماضية".

وتابع المصدر "لقد أمضت عدة أشهر من عام 2019 في الاستوديو، ولا تزال تضع اللمسات الأخيرة حتى يومنا هذا، لقد بذلت جهدًا كبيرًا، وسيكون هذا الألبوم الأضعف الذي نشرته".

وقال المصدر: "إن المكتب يأمل في إصدار الألبوم بحلول الصيف، والخريف على الأكثر".

وتابع المصدر قائلًا: "مرت سنة عصيبة جدا وأرادت أن تشارك معجبيها الكثير من خلال موسيقاها، ستعبر ديمي عن كفاحها من خلال الرصانة وإعادة التأهيل وستعالج الجرعة الزائدة بطريقتها الإبداعية الخاصة. فكتابة الموسيقى نفعت ديمي كثيرًا، وساعدتها كثيرًا على الاعتدال. وهي متحمسة جدًا لتخبر معجبيها بقصتها وتريد أن تتمكن من الذهاب في جولة وإعادة التواصل".

ويزعم المصدر أن ديمي بالتأكيد ستذهب في جولة، مشيرًا إلى أن التوقيت المناسب هو المسألة فقط، وديمي الآن في وضع جيد جدًا وهي متحمسة جدًا للفصل الجديد القادم من حياتها.

ألبوم ديمي الأخير Tell Me You Love Me صدر في عام 2017. كما أطلقت أغنيتها "Sober" في عام 2018 قبل شهر من جرعة مفرطة عرضية.

لا شك أن هذا الوقت حافل بالنشاط بالنسبة إلى ديمي. وهي أيضًا ستغني النشيد الوطني في مباراة السوبر بول لعام 2020 وستغني في جوائز جرامي لعام 2020.
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