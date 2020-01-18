Advertisements الفجر الرياضي كورة مصرية الفجر الرياضي عبدالشافي ينهي أزمة الجبهة اليسرى للزمالك أمام المصري السبت 18/يناير/2020 - 12:02 م Advertisements محمد عبد الشافي هاني عصام Advertisements Advertisements الكلمات المفتاحية عبد الشافي المصري الكرة المصرية الان الزمالك الدوري المصري الان أخبار تهمك الموت يفجع المطربة نداء شرارة منذ حوالي 5 ساعات وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري منذ يوم عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري منذ حوالي 16 ساعة رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا منذ حوالي 3 ساعات 3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم منذ حوالي 17 ساعة عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية" منذ حوالي 16 ساعة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد منذ ربع ساعة عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة منذ أقل من ساعة كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة منذ حوالي 14 ساعة عاجل| بكلمة واحدة.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خطوبة منة عرفة وعلي غزلان منذ حوالي 10 ساعات زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين منذ حوالي 6 ساعات أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي منذ حوالي 19 ساعة أزارو يرفض الإعارة ويطالب بالرحيل نهائياً منذ حوالي 6 ساعات الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد منذ حوالي 16 ساعة عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو منذ حوالي 6 ساعات تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي منذ حوالي 19 ساعة موضوعات متعلقة أول فرمان لطارق يحيى في تدريبات الزمالك ميتشو يغير مكان تدريب الزمالك غدًا تشكيل الزمالك الرسمي أمام منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي أخر اخبار الزمالك اليوم الأحد ١٠ نوفمبر .. مرتضى منصور يحذر نجم الفريق وفرمان جديد من ميتشو عاجل.. إصابة جديدة في منتخب مصر قبل مباراة كينيا غياب شيكابالا وعبد الشافي عن تدريب الزمالك