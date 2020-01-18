Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الإنتاج الحربي يناقش مع سفير كوريا الجنوبية تعميق التعاون

السبت 18/يناير/2020 - 11:57 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي مع السيد يوون يوا تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، أوجه التعاون المشترك بين الشركات الكورية وشركات الإنتاج الحربي وذلك خلال استقبال "العصار" للسفير الكوري بمقر الوزارة.

وتم الترحيب بالسفير والوفد المرافق والتأكيد على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين، ومناقشة سبل التعاون مع الجانب الكوري الجنوبي في مجالات نقل وتوطين التكنولوجيا الكورية الحديثة بمصر والتصنيع المشترك للمنتجات الكورية بالمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لتكون مصر مركزًا لتصدير هذه المنتجات للأسواق العربية والإفريقية بجودة عالية وبسعر منافس، وذلك بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الإفريقية والأوروبية ومن القوانين الحالية المحفزة على الاستثمار في مصر.

وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات التي تمت في موضوعات التعاون القائمة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الكورية الجنوبية في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية.

ومن جانبه أثنى السيد يوون يوا تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة على الخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربي المصرية، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر والثقة المتبادلة بين الشركات الكورية وشركات الإنتاج الحربي، الأمر الذى يشجع الشركات الكورية على الدخول في شراكات جديدة مع الإنتاج الحربي ودعم وتشجيع التوأمة بين مصر وكوريا في المجال الصناعي والبحث العلمي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، كما أشاد بالدور الهام الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير.

وأكد على أن لمصر دورًا محوريًا في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية، مشددًا على أن العلاقات بين الجانبين تشهد تطورًا إيجابيًا ورغبة في إقامة شراكات صناعية في مختلف المجالات، خاصةً في ظل اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وزيادة أنشطتها في مصر وذلك من خلال إصدار قانون الإستثمار ولائحته التنفيذية وقوانين التجارة والصناعة التي تسهل من إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى إقامة المناطق الحرة واللوجستية والاقتصادية، وتطوير البنية التحتية بتنفيذ وتطوير شبكة طرق وكباري وأنفاق ممتدة تربط الدولة ببعضها البعض، والسعي إلى الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على أهمية تبادل الزيارات بين وفود فنية من الشركات الكورية وشركات الإنتاج الحربي المخطط التعاون معها في المجالات المقترحة وبما يمهد الطريق لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من التعاون لصالح كلا الطرفين.
Advertisements

أخبار تهمك

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 17 ساعة

الموت يفجع المطربة نداء شرارة

منذ حوالي 5 ساعات

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 16 ساعة

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ ساعة

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 16 ساعة

أزارو يرفض الإعارة ويطالب بالرحيل نهائياً

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

منذ 17 دقيقة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

منذ 18 دقيقة

عاجل| بكلمة واحدة.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

منذ حوالي 10 ساعات

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

11:18 ص

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

06:23 ص

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

09:05 ص

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status