حبس عامل لتحريضه طفل على إشعال سيجارة بانجو في الشرقية





وباستدعاء والدته حضرت رفقة الطفل، الذي قرر قيام عمه مبيض محارة، بإعطائه السيجارة، وطلب منه إشعالها وقام بتصويره، عقب قيام أحد الأشخاص "عامل"، بإعدادها له.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وبحوزة الأول الهاتف المحمول المستخدم في التصوير، وبمواجهتهما اعترفا بمضمون ما جاء بأقوال الطفل، وأضافا بقيامهما بارتكاب الواقعة لإعطاء مقطع الفيديو لوالدته وإخبارها بتعاطيه للمواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

أصدرت نيابة قسم ثان الزقازيق، اليوم، قرار بحبس مبيض محارة وعامل 4 أيام، على ذمة التحقيق، بتهمة تحريض طفل "ابن شقيق الأول"، على إشعال سيجارة بانجو، وتصويره ونشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد برصد وحدة المتابعة، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر به طفل في أثناء تواجده بإحدى شوارع مدينة الزقازيق، يقوم بإشعال سيجارة تحوي مواد مخدرة "مخدر البانجو".وحدد ضباط إدارة البحث الجنائي، هوية الطفل وهو" م. ا" تلميذ بالابتدائي 7 سنوات، يقيم رفقة والدته في دائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.