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ليلى أحمد زاهر تنضم لأبطال مسلسل "الفتوة"

السبت 18/يناير/2020 - 11:50 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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انضمت الفنانة ليلى أحمد زاهر زاهر نجلة الفنان أحمد زاهر، لأبطال مسلسل "الفتوة"، والمسلسل من المقرر عرضه رمضان المقبل.

حيث نشرت ليلى زاهر صورًا، عبر "الاستوري" الخاص بحسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" تؤكد من خلالها انضمامها للمسلسل.


يُشار أن مسلسل "الفتوة" بطولة كل من ياسر جلال، عايدة رياض ، مى عمر،مجدي فكري، نجلاء بدر،أحمد خليل، رياض الخولي،مهار نصار، عادل الفار،والمسلسل من تأليف هاني سرحان،إخراج حسين المنباوي
، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحي الجمالية.

يُشار أن ليلى أحمد زاهر ابتعدت عن التمثيل لفترة، وكان آخر أعمالها فيلم "عنتر وبيسة" والفيلم تم عرضه في عام ٢٠١٤.
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