Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط عاطل لقتله سيدة أجنبية في مدينة نصر

السبت 18/يناير/2020 - 11:48 ص
Advertisements
متهم
متهم
نورهان ممدوح
Advertisements

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، صباح اليوم السبت، من القبض على عاطل، قتل سيدة أجنبية لسرقتها بمدينة نصر.


وتلقت مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول، بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة كائنة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، عُثر على جثة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، 72 سنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة "مالكة الشقة محل البلاغ" مُسجاة على وجهها بصالة الشقة محل البلاغ "تحت التشطيب" في حالة متحللة وملفوف حول عنقها حبل وتبين وجود آثار دماء بأرضية الصالة، وسلامة جميع منافذ الشقة.



وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، 26-سنة، مقيم بمنطقة الخصوص بالقليوبية وأصل بلدته بأسيوط.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بسابقة تعرفه على المجني عليها وتردده عليها بمسكنها لقضاء احتياجاتها، ونظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المجني عليها اختمرت في ذهنه فكرة التخلص منها وسرقتها.


وفي سبيل ذلك قام باصطحابها من مسكنها للشقة محل البلاغ لإنهاء بعض أعمال التجديدات بها، وفي أثناء ذلك قام بمغافلتها وخنقها باستخدام حبل حتى فارقت الحياة واستولى على هاتفها المحمول - مبلغ مالي 400 جنيه - المفاتيح الخاصة بها وتوجه للشقة سكنها واستولى من داخلها على خاتم ذهب- جهاز كمبيوتر "لاب توب" شاحن هاتف محمول فيزا كارد 2 وحدة تخزين خارجية "فلاشة" - كمية من الاكسسوارات شمعدان كريستال.


وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيابة محضر مباحث حوادث تحرير محضر تحريات الحوادث اليوم أخبار الحوادث

أخبار تهمك

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 6 ساعات

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 17 ساعة

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

منذ حوالي 6 ساعات

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 16 ساعة

الموت يفجع المطربة نداء شرارة

منذ حوالي 5 ساعات

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

أزارو يرفض الإعارة ويطالب بالرحيل نهائياً

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بكلمة واحدة.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

منذ حوالي 10 ساعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

منذ 14 دقيقة

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

11:18 ص

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

06:23 ص

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

09:05 ص

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status