ضبط عاطل لقتله سيدة أجنبية في مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، صباح اليوم السبت، من القبض على عاطل، قتل سيدة أجنبية لسرقتها بمدينة نصر.



وتلقت مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول، بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة كائنة بدائرة القسم.



وبالانتقال والفحص، عُثر على جثة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، 72 سنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة "مالكة الشقة محل البلاغ" مُسجاة على وجهها بصالة الشقة محل البلاغ "تحت التشطيب" في حالة متحللة وملفوف حول عنقها حبل وتبين وجود آثار دماء بأرضية الصالة، وسلامة جميع منافذ الشقة.





وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، 26-سنة، مقيم بمنطقة الخصوص بالقليوبية وأصل بلدته بأسيوط.





وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بسابقة تعرفه على المجني عليها وتردده عليها بمسكنها لقضاء احتياجاتها، ونظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المجني عليها اختمرت في ذهنه فكرة التخلص منها وسرقتها.





وفي سبيل ذلك قام باصطحابها من مسكنها للشقة محل البلاغ لإنهاء بعض أعمال التجديدات بها، وفي أثناء ذلك قام بمغافلتها وخنقها باستخدام حبل حتى فارقت الحياة واستولى على هاتفها المحمول - مبلغ مالي 400 جنيه - المفاتيح الخاصة بها وتوجه للشقة سكنها واستولى من داخلها على خاتم ذهب- جهاز كمبيوتر "لاب توب" شاحن هاتف محمول فيزا كارد 2 وحدة تخزين خارجية "فلاشة" - كمية من الاكسسوارات شمعدان كريستال.





وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.