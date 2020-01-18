"التعليم العالي" تبدأ التشغيل التجريبي لتطبيق "الصحة 365"





وتم إنشاء غرفة مركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تهدف إلى ربط متلقى الخدمة بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.



وقالت الوزارة، إنه من خلال التطبيق تم ربط جميع المستشفيات الجامعية بالغرفة المركزية لتوجيه المريض لأقرب مقدم خدمة مما يوفر الوقت والمجهود ويسهم في إنقاذ حياة المرضى خاصة في الحالات الطارئة.





ولفتت إلى أن تطبيق 365 صحة يوفر للمريض في المرحلة الأولى، الاستعلام عن الأماكن الشاغرة بالرعايات المركزة المختلفة، والاستعلام عن الأماكن الشاغرة بالحضانات والاستعلام عن توافر أكياس الدم، كما يقوم التطبيق بإرسال إشعارات ورسائل نصية للمريض بمعلومات التحضير للخدمات المختلفة.



وحددت الوزارة التعليم، إجراءات التسجيل والحجز عبر الموقع الإلكتروني 365SEHA.com من خلال الخطوات التالية:



1. الدخول على الرابط www.365seha.com



2. اختيار الخدمة المطلوبة (المستشفيات الجامعية).



3. اختيار الخدمة المطلوب وحجزها كمثال (البحث عن طوارئ أو رعاية مركزية أو حضانة حديثي الولادة أو خدمات بنوك الدم).



4. بعد الانتهاء من إملاء بيانات الحجز الضغط على زر إرسال طلب الحجز.



5. سوف يظهر لك تم تأكيد الحجز بنجاح وسوف يتم التواصل معك فى أقرب وقت من خلال رسالة نصية لرقم التليفون الخاص بالشخص طالب الخدمة للمريض.



6. بعد تأكيد الحجز سوف يتم إرسال رسالة نصية تحتوى علي معلومات الحجز والعنوان والموقع علي خريطة جوجل.



كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء التشغيل التجريبي للبوابة الإلكترونية "365 صحة" للتواصل مع المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية، بجميع محافظات الجمهورية، اعتبارا من اليوم السبت.ويعد تطبيق 365 صحة أحد أوائل المنصات في مصر وعلى مستوى العالم، التي تربط المريض بأنواع خدمات الرعاية الصحية كافة "رعايات للكبار والأطفال، حضانات، بنوك دم" حيث يمكن للمريض من خلال الموقع الاستعلام والتواصل من أجل الحصول على الخدمات بطريقة سهلة ومرنة ومتكاملة.