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حبس عاطلين لحيازتهما 25 فرش حشيش بإمبابة

السبت 18/يناير/2020 - 11:43 ص
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة بمنطقة إمبابة، حيث ضبط بحوزتهما 25 فرش حشيش وزنت 3 كيلو، فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

وكشفت التحقيقات، أن عاطلين أحدهما في عقده الثاني، والآخر في عقده الرابع، يتاجران في المواد المخدرة، ويقوما بترويجها على عملائهما بمنطقة إمبابة، وضبط بحوزتهم بجانب كمية الحشيش ميزان حساس و3 هواتف محمولة و59 ألف جنيه، لتسهيل اتجارهم فيها.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بورود معلومات أكدتها تحريات الرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم مفادها قيام عاطلين أحدهما أربعيني العمر والآخر عشريني العمر، بالاتجار في المواد المخدرة ويتخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أعدت القوات مأمورية لضبطهما برئاسة العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش، وبحوزتهما المواد المخدرة، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.
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الكلمات المفتاحية

حشيش حبس عاطلين امبابة

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