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سعر اليورو اليوم السبت 18-1-2020 في مصر

السبت 18/يناير/2020 - 11:38 ص
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سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم
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استقر سعر اليورو اليوم السبت 18-1-2020 أمام الجنيه المصرى، وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي شهدها سعر اليورو خلال تعاملات الفترة الماضية وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه وجاءت على النحو التالي:

متوسط سعر اليورو اليوم
سعر متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري نحو 17.61 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع، بحسب اخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو في البنوك اليوم

سجل سعر اليورو فى البنك المركزى نحو17.60 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.61 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.61 جنيه للشراء، و17.74 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 17.51 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.58 جنيه للشراء، 17.72 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامي نحو 17.62 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 17.57 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع.

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