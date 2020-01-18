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توفيق عكاشة: مخطط لتقسيم ليبيا إلى دولتين

السبت 18/يناير/2020 - 11:36 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أيد الإعلامي توفيق عكاشة، عدم تفاؤل المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل بمؤتمر برلين، موضحا أن النقاط التي ستبحث في المؤتمر تجعل الإرهاب متساو مع محارب الإرهاب.

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن مؤتمر برلين "عايز يرجع الحدوتة للصفر من الأول"، منوها بأن هناك أيدي خفية تستهدف جعل الوضع في ليبيا كما هو عليه، كاشفا أن هناك خطة لتقسيم ليبيا إلى دولتين، وتحويلها إلى أكبر مركز لتجميع الإرهابيين.

وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة، أن المستشارة ميركل ترى أنه لا يجب صرح سقف الطموحات على مؤتمر برلين، معقبا: "أنا شايف أن مفيش قضية في ليبيا.. الشعب والجيش بيحاربوا الإرهاب".
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الكلمات المفتاحية

ميركل مؤتمر برلين عكاشة الوضع فى ليبيا

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